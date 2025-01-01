В Прикамье взрыв газа в квартире знакомой устроил обиженный мужчина 56-летнего кизеловца будут судить за покушение на убийство Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае следователи предъявили обвинение 56-летнему жителю Кизела. Ему инкриминируют покушение на убийство и уничтожение имущества своей знакомой общеопасным способом. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, утром 9 февраля злоумышленник находился в квартире своей знакомой в Кизеле. Он повредил газовый шланг, который идёт от трубы газопровода к газовой плите, чтобы убить свою знакомую. Довести задуманное до конца мужчина не смог по независящим от него обстоятельствам. Во-первых, женщины не было дома, а во-вторых, специализированные службы своевременно отреагировали на происшествие.

Подробности инцидента уточняет РЕН ТВ. Инцидент произошёл в пятиэтажном доме по ул. Пролетарской 9 февраля. После взрыва газовоздушной смеси возник пожар на 18 кв. м, а в доме вылетели стёкла в двух квартирах и повреждена кирпичная стена, однако никто не пострадал.

Как оказалось, подозреваемым оказался бывший сожитель 51-летней женщины. Из ревности она порезал ей ножом резиновый шланг на газовой плите, после чего убежал с места происшествия, а затем раздался взрыв. После задержания мужчины выяснилось, что он был ранее неоднократно судим за изнасилование и кражу.

Потерпевшей был причинён значительный ущерб (более 400 тыс. руб.). По решению суда в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Следователи и следователи-криминалисты следкома по региону осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. В СК также назначили необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела, возбуждённого следователями, продолжается.

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