Жителям Пермского края напоминают о передаче показаний счётчиков тепла и горячей воды Это можно сделать с помощью дистанционных сервисов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам-юридическим лицам, получающим услуги отопления и горячего водоснабжения от ПАО «Т Плюс», о необходимости ежемесячной передачи данных индивидуальных приборов учёта теплоснабжения и горячего водоснабжения. Очередной период приёма показаний продлится с 15 до 25 февраля 2025 года.

Юридические лица могут передать показания с помощью дистанционных сервисов, позволяющих поделиться информацией о приборах учёта:

— в личном кабинете клиента на сайте «ЭнергосбыТ Плюс»;

— в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс»;

— на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Для бизнеса». Форма передачи показаний на сайте доступна с 15 по 25 число каждого месяца.

Физические лица могут передать показания приборов учёта через онлайн-сервис своего расчётно-кассового центра (РКЦ), отвечающего за формирование и доставку квитанции. В настоящее время клиентам ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае доставляют квитанции АО ВЦ «Инкомус», ПАО «Пермэнергосбыт» и ОАО «КРЦ-Прикамье». Уточнить данные своего РКЦ клиент может в квитанциях, доставленных ранее.

Найти информацию о всех способах передачи можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Клиентам/Как передать».

Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендуют своевременно оплачивать услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения и делать это на основании показаний приборов учёта, чтобы избежать дополнительных расходов.

«Для того чтобы не переплачивать, важно вовремя передавать показания индивидуальных приборов учёта. Это позволяет корректно рассчитать потребление и избежать начисления оплаты по средним или нормативным значениям», — отмечает руководитель Управления клиентского сервиса Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.

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