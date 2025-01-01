Пермская телебашня 15 февраля станет красной Специальную подсветку включат в Международный день детей, больных раком Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В эту субботу, 15 февраля, в Перми пройдёт несколько событий, посвященных Международному дню детей, больных раком, который отмечается в этот день.

Как сообщили в благотворительном фонде «Берегиня», в этот день в детском онкоцентре планируется дополнительный выход больничных клоунов, а главным событием дня для маленьких пациентов станет флэшмоб под окнами больницы.

Около 30 волонтеров, подопечных и сотрудников «Берегини» выстроятся в фигуру сердца и зажгут фонарики. Таком образом он поддержат детей, которые сейчас проходят тяжёлое и длительное лечение.

Ещё один флэшмоб планируется провести на парковке ТЦ «Планета», где участники двух автоклубов — «Пермские тигры» и SLZ — составят из автомобилей также фигуру сердца и примут участие в акции фонда «Берегиня» «Умножай любовь», внося пожертвования в пользу детей с онкологическими заболеваниями.

Фото: фонд "Берегиня" / Михаил Мингазов

Пермский академический Театр-Театр и Пермский радиотелецентр РТРС присоединятся к мероприятиям дня сменой цвета подсветки. В знак солидарности с тяжелобольными детьми здание театра и Пермская телебашня с 19:00 украсят красной подсветкой. По данным благотворительного фонда «Берегиня», ежегодно в Пермском крае онкологический диагноз выявляют примерно у 110 детей. При этом 8 из 10, по статистике, справляются с тяжелым заболеванием. Это становится возможным благодаря высокому профессионализму и самоотверженности медиков, помощи всех неравнодушных жителей края: благотворителей и волонтёров.

До конца февраля будет длится акция «Умножай любовь», в рамках которой за пожертвование от 200 руб. на сайте умножайлюбовь.рф фонд дарит подарок: значок-сердечко. Все собранные средства направят на помощь детям, которые лечатся от тяжёлых заболеваний.

Международный день детей, больных раком, впервые был объявлен в Люксембурге в сентябре 2001 года во время ежегодной встречи Международной конфедерации организаций родителей детей, больных раком. Основная цель акции — повышение уровня информированности врачей-педиатров, всего профессионального медицинского сообщества и социально ответственных граждан об успехах и проблемах детской онкологии.

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