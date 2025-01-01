В Перми прошли Чемпионат и Первенство края по плаванию Было разыграно 88 комплектов медалей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

С 11 по 13 февраля в Перми проходили Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию. Их проведение поддержали филиалы «ПМУ» и «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту».

325 спортсменов из 21 клуба различных территорий края соревновались в СК «Олимпия-Пермь» за право представлять регион на окружных и всероссийских стартах. Борьба на Первенстве развернулась среди юниоров и юниорок (16-18 лет) с уровнем подготовки не ниже II спортивного разряда. В рамках Чемпионата соревновались мужчины и женщины 14 лет и старше с уровнем подготовки не ниже II спортивного разряда. Заплывы прошли на дистанциях от 50 до 1500 м в индивидуальных видах программы и четырёх эстафетах. В общей сложности было разыграно 88 комплектов медалей.

По количеству наград первой стала спортивная школа «БМ» (Пермь) — 49 медалей: 16 золотых, 10 серебряных, 23 бронзовых. На втором месте — спортивная школа «Дельфин» (Краснокамск) — 26 наград: 15 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовых. На третьем месте — бассейн «Кристалл» (Березники) — 36 медалей: 11 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых.

Алексей Аверьянов, президент ОО «Федерация плавания Пермского края», директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— За три дня соревнований мы увидели отличный результат ежедневного труда наших тренеров и спортсменов. На дистанциях выступили 12 мастеров спорта, один мастер спорта международного класса, а также множество новых пловцов. Заметен общий рост уровня спортсменов. Нет сомнений, что команда Пермского края имеет хороший потенциал и перспективы улучшения своих результатов на соревнованиях по плаванию всех уровней.

Чемпионами по числу золотых медалей Чемпионата и Первенства стали: мастер спорта международного класса Екатерина Сорокина (Краснокамск) — 7 золотых наград, Дарья Копылова (Оса) и Тимофей Тестов (Пермь) — по 6 первых мест.

Дарья Копылова, мастер спорта (Оса):

— Мне с детства очень нравится плавание, потому что это циклический вид спорта, где нужно без перерыва работать по два часа. Я готовлюсь к соревнованиям российского уровня. Цель на ближайший год — постоянно улучшать своё время, плыть на достаточно высоком уровне и занимать места на Первенстве России, Чемпионате России.

Организаторами Чемпионата и Первенства Пермского края по плаванию выступили Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края» и спорткомплекс «Олимпия-Пермь».

Реклама. Филиал "ПМУ" АО "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8it7FHCqp6iqzeXsddkUAX4WxcNcRFyDUZaqLZsvFvUjz5qm8K

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.