В Верещагино начался капитальный ремонт моста Он проходит через железную дорогу на улице Депутатской Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Верещагино Пермского края начались работы по капитальному ремонту путепровода через железную дорогу.

До конца 2025 года планируется заменить железобетонные насадки, подферменники, шкафные стенки крайних опор, перильное ограждение, тротуарные блоки, освещение и элементы мостового полотна. Кроме того, в соответствии с проектом подрядная организация — АО «Уралмостострой» — должна провести переустройство сопряжений путепровода с насыпью и системы водоотвода.

В министерстве транспорта Пермского края сообщили, что мост играет важную роль в обеспечении транспортной доступности города. Он соединяет улицы Карла Маркса и Ульяновскую, связывает центральные районы с важными социальными объектами и обеспечивает выезд на трассу Очёр—Верещагино—Сива.

По путепроводу регулярно движется грузовой и пассажирский транспорт, в том числе осуществляется подвоз детей в учебные учреждения Верещагино. Интенсивность движения составляет порядка 2500 автомобилей в сутки.

В 2022 году было проведено обследование моста, которое выявило его неудовлетворительное состояние: изношенные железобетонные конструкции, повреждения опор и деформационные швы. Капитальный ремонт сооружения ведётся при федеральной поддержке в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Длина нового путепровода составит почти 120 погонных метров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.