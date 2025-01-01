В 2024 году у пьяных водителей Пермского края отобрали 449 автомобилей Больше всего правонарушителей-рецидивистов живут в Чернушке и Чусовом Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю

По итогам прошлого года в Пермском крае нетрезвые водители лишились 449 автомобилей и выплатили 40 млн руб. административных штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по региону.

В минувшем году на исполнении у судебных приставов Прикамья находилось более 4,8 тыс. исполнительных производств, связанных с взысканием штрафов с пьяных водителей. Это на 35% меньше, чем в 2023 году. Тенденция к снижению таких исполнительных документов наблюдается уже несколько лет подряд, отмечают в ведомстве.

В рамках принудительного взыскания по 204 производствам был наложен арест на имущество, принадлежащее должникам, на сумму более 13 млн руб. Также временно ограничили выезд из России для 1140 правонарушителей.

Всего за год судебные приставы региона взыскали с водителей, которые садились за руль в состоянии алкогольного опьянения, более 40 млн руб. Чаще всего должниками становились жители Дзержинского, Пермского и Кировского районов Перми.

За повторное вождение в нетрезвом виде в минувшем году было конфисковано в доход государства 449 автомобилей. При этом 45 правонарушителей-рецидивистов живут в Чернушке и 44 в Чусовом.

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