В Прикамье простятся с погибшим в мае на СВО Владимиром Колесниковым Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В субботу, 15 февраля, в с. Меркуши Частинского муниципального округа пройдёт церемония прощания с погибшим на СВО ещё 26 мая 2024 года Владимиром Колесниковым. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Владимир родился 6 июля 1988 года в Перми. В Меркуши переехал подростком в 1999 году, вместе с родителями и младшим братом. В 2005-м окончил школу, поступил в Пермский химико-технологический техникум, получил профессию автослесаря и газоэлектросварщика IV разряда.

В 2010 году был призван в армию РФ, служил в Краснодарском крае в ВВС.

После службы проживал и работал в Перми. С 2017 года устроился на работу вахтой в ООО «Газсибстрой», работал в Мурманске, на Сахалине и Итурупе...

В марте 2024 года подписал контракт с минобороны РФ.

У Владимира Колесникова остались родители и брат Артём.

Прощание с воином пройдёт в Меркушинском доме культуры, начало митинга в 12.00, поминальный обед в 13.30 в школьной столовой.

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