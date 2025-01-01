Алёна Бронникова Жители Ильинского округа в Прикамье переплатили более миллиона рублей за отопление Теплоснабжающие организации произвели перерасчёт Поделиться Твитнуть

Теплоснабжающие организации в Ильинском округе Прикамья завышали размер платы за услуги отопления многоквартирных домов. По информации краевой прокуратуры, поставщики применяли некорректные нормативы потребления. Общая сумма переплаты превысила 1 млн руб.

«Прокуратура Ильинского района установила факты завышения теплоснабжающими организациями округа платы за предоставление коммунальной услуги по отоплению в связи с применением некорректных нормативов потребления. По результатам прокурорской проверки жителям произведён перерасчёт размера платы за отопление на сумму свыше 1,1 млн руб.», — сообщает пресс-служба надзорного органа.

По итогам проверки руководителям организаций были внесены представления. Перерасчёт размера платы был произведён собственникам 448 жилых помещений в 32 многоквартирных домах.

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