До конца этого года в Верещагино Пермского края отремонтируют путепровод Работы на объекте уже начались Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба минтранса Прикамья

Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, в этом году будет выполнен капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на ул. Депутатской в Верещагино. Ранее проведённое обследование объекта показало, что сооружение находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, изношены железобетонные конструкции, повреждены опоры и деформированы швы.

Капремонт предполагает замену железобетонных конструкций и опор, обустройство тротуаров и обновление перил, переустройство системы водоотвода и установку освещения.

Ремонтные работы уже начались. Их планируется завершить до конца 2025 года. Длина нового путепровода составит почти 120 погонных метров.

На сегодняшний день путепровод связывает центральные районы города с важными социальными объектами и обеспечивает выезд на автодорогу Очер—Верещагино—Сива. Объект отремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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