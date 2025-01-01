Хоккеисты пермского «Молота» уступили тульскому АКМ Итог встречи — 2:4 в пользу гостей Поделиться Твитнуть

В заключительном матче домашней серии пермский ХК «Молот» проиграл тульскому АКМ со счётом 2:4. Голы в составе «молотобойцев» в ворота соперника забили Эмиль Галиаскаров Максим Кицын.

По словам главного тренера ХК «Молот» Евгения Попихина, это была равная игра. Соперник использовал индивидуальные ошибки пермских хоккеистов.

«Бывает такое в хоккее, вроде всё нормально, счёт 3:2 и ещё четыре минуты было, но в своей зоне не разобрались — 4:2. У нас была шестая игра за этот период, соперник второй матч проводил, где-то может посвежее был. Но это ни о чем не говорит, мы должны доводить эти игры до победного конца. Ребята должны пересматривать свою игру в таких матчах. Ну и как команде немного психологии не хватило. Будем работать», — прокомментировал итог матча Евгений Попихин.

После паузы пермские хоккеисты начнут выездную серию. Она стартует 18 февраля матчем против ХК «Тамбов».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.