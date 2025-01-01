В 2025 году в России отремонтируют почти 1,5 тысячи объектов образования По проекту «Единой России» и Минпросвещения работы запланированы в 1277 школах, и впервые — в 142 детских садах, 77 колледжах Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В ближайшие три года по народной программе «Единой России» капитально отремонтируют и построят почти 4,5 тысячи объектов образования, сообщил секретарь Генсовета Владимир Якушев на Всероссийском штабе партии и Минпросвещения по капитальному ремонту школ.

«По итогам предыдущего штаба все получили «дорожную карту» от Минпросвещения с конкретными сроками проведения работ. Прошу зафиксировать две контрольные даты. 10 февраля — срок, до которого должны были быть запущены все конкурсные процедуры. И 20 марта — финальный срок заключения контрактов. Начиная со следующего штаба, будем контролировать соблюдение этих графиков», — сказал он.

Секретарь Генсовета напомнил, что с 2022 года уже отремонтированы 4932 здания школ. Из них почти 20% — 847 школ — в прошлом году.

В числе лидеров, полностью выполнивших взятые на себя обязательства по строительству и ремонту образовательных учреждений и ничего не переносивших на 2025 год, Владимир Якушев отметил несколько регионов: это Московская область, Санкт-Петербург, Москва, Севастополь, Чеченская Республика, республики Татарстан, Ингушетия, Мордовия, Алтай, Саратовская, Воронежская, Ярославская, Пензенская, Тверская, Тульская, Мурманская, Смоленская, Тюменская области, ЛНР и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Реализация проекта показала: качество работы управленческих команд не всегда зависит от уровня бюджетной обеспеченности регионов», — подчеркнул Владимир Якушев.

В «жёлтой» зоне 38 регионов — они выполнили обязательства по вводу объектов, но есть согласованные переносы на 2025 год.

«К сожалению, ряд регионов у нас в «красной» зоне. Это субъекты, которые не сдали вовремя свои объекты и при этом официально не перенесли их на 2025 год. Самое большое количество таких объектов — в Кировской, Челябинской, Кемеровской, Томской, Новосибирской областях, Хабаровском крае, Карачаево-Черкесской Республике», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России».

Он также отметил, что в 2024 году построены 293 новых школы на 217,5 тыс. школьников. А всего с 2019 года введены в эксплуатацию 1634 школы более чем на один миллион учебных мест. С 2019 года введено в эксплуатацию 1688 детских садов на 246 тыс. мест.

«Показатель в 1300 новых школ, установленный в поручении Президента, перевыполнен на 25%», — подчеркнул Владимир Якушев.

От того, когда и как построена школа, детский сад, а сейчас идут и ремонты колледжей, зависит отношение людей, в том числе, к партии, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«А «Единая Россия» — это партия дела. И в отношении тех, кто это дело не делают, соответственно, должны быть приняты соответствующие решения», — сказал он.

Сергей Кравцов поблагодарил регионы, в полном объёме выполнившие свои обязательства по президентской программе, отметив Московскую, Нижегородскую, Белгородскую области, Москву, Санкт-Петербург, Чеченскую Республику, Краснодарский край, Республику Дагестан.

«Несмотря на определённые сложности в уровне бюджетной обеспеченности, это абсолютно разные регионы. Поэтому вопрос не в том, хватает где-то денег или не хватает, вопрос, прежде всего, в управлении», — сказал он.

Министр предложил организовать кураторство регионов, успешно проводящих модернизацию образовательной инфраструктуры, над регионами «красной» зоны, чтобы не допустить новых ошибок и переносов сроков.

По его словам, к 1 сентября после капремонта должны быть сданы 75-80% школ, детсадов и колледжей. Из средств федерального бюджета у регионов, которые в этом году будут срывать сроки, вычтут средства на следующий год — их придётся компенсировать из региональных бюджетов.

«Количество школ не будет уменьшено, но будут уменьшены средства федерального бюджета (на эти цели — прим. ред.). Коллеги будут изыскивать средства из региональных бюджетов. Такие решения приняты, и у нас в проекте они зафиксированы», — сказал он.

В заключение секретарь Генсовета «Единой России» обратился к представителям регионов с просьбой принять участие в обсуждении Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. Разработка документа ведётся по поручению Президента.

«Я прошу все регионы очень вдумчиво его изучить. «Единая Россия» готова стать точкой сборки всех ваших предложений. Считаю, от этого документа во многом зависит будущее нашей страны. От кого, с каким багажом знаний, навыков, системой ценностей, наши молодые люди будут выходить из учебных заведений, зависит конкурентоспособность России, её возможность отвечать на глобальные вызовы», — заключил Владимир Якушев.

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом Владимиром Путиным на Съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ — от проекта до приёмки — контролируют общественные штабы с участием депутатов Госдумы, сенаторов от партии, родителей и педагогов. Их «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С 2024 года участие в программе принимают и новые регионы.

В общей сложности с 2022 года реализации программы капитально отремонтировано более 4,9 тыс. школьных зданий. Также при поддержке партии досрочно выполнено поручение Президента о строительстве 1300 новых школ с начала реализации нацпроекта «Образование» — введено в эксплуатацию более 1,6 тыс. зданий. С 2019 года введены в эксплуатацию почти 1,7 тыс. детских садов общей мощностью почти 250 тыс. мест.

Помимо этого, «Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы капремонта образовательных учреждений, а также строительства новых школ и детских садов. Ранее в Послании Федеральному Собранию Президент поручил продлить программу капремонта школ до 2030 года, а также расширить её на детские сады, колледжи, общежития вузов.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

От Пермского края участие в заседании Всероссийского штаба партии и Минпросвещения по капитальному ремонту школ принял первый заместитель секретаря реготделения «Единой России», вице-спикер краевого Заксобрания Вячеслав Григорьев.

«По итогам 2024 года регион построил и ввёл в эксплуатацию 5 новых школ на 4250 мест, — говорит Вячеслав Григорьев. — В текущем 2025 году запланировано открытие еще одной новой школы в городе Перми на улице Ветлужской на 1050 мест. Строительство уже завершено, разрешение на ввод в эксплуатацию получено. Идёт лицензирование образовательного учреждения. В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в период 2025-2027 годов планируем построить 2 новых школы за счёт средств федерального бюджета. Одну — в Индустриальном районе краевой столицы, другую — в городе Нытва. По первому объекту проектирование ведётся, по второму — проектная документация уже разработана. При строительстве новых школ край идет по пути комплексного подхода. Одновременно со сдачей объекта за счёт региональных средств благоустраивается и пришкольная территория».

В рамках соглашения с Минпросвещения РФ в Пермском крае в 2024 году в рамках нацпроекта «Все лучшее детям» завершёен капитальный ремонт 7 общеобразовательных школ и 2 школ за счёт средств консолидированного бюджета региона. Ещё на одной — Шадейской школе Кунгурского округа — работы по капремонту продолжаются. Плановый срок сдачи объекта — июнь 2025 года. Строительная готовность объекта на данный момент составляет 56%.

В 2025 году в крае будут капитально ремонтировать 12 школ, по 5 из них контракты заключены, по 7 — идёт подготовка конкурсной документации на определение подрядчика. Общий объём финансирования на все объекты из федерального бюджета составляет более 700 млн руб.

В рамках нацпроекта «Поддержка семьи» в Пермском крае будут капитально отремонтированы 2 детских сада: детсад № 312 города Перми и структурное подразделение МАОУ «Бершетская средняя школа» детский сад «Умка». В настоящее время идёт подготовка конкурсной документации. Окончание работ — конец текущего года. Плановые расходы федерального бюджета — более 122 млн руб.

Также в этом году регионом в рамках соглашения с Минпросвещения РФ запланировано проведение работ по капитальному ремонту 3 объектов СПО.

Идёт подготовка конкурсной документации на капремонт учебного корпуса и мастерских ГБПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина», а также общежития ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум». Из федерального бюджета на эти цели предусмотрено более 225 млн руб.

«Все объекты образовательной инфрастуктуры Пермского края, которые мы будем строить или капитально ремонтировать в ближайшие годы, это пункты народной программы партии, — говорит Вячеслав Григорьев. — За каждым объектом закреплен депутатский корпус «Единой России», начиная от депутатов Госдумы, заканчивая депутатами на местах. Контрольные группы «партдесанта» регионального отделения уже выходят на объекты с мониторинговыми мероприятиями».

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