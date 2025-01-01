Пермский производитель GPS-устройств для транспорта нарастит долю импорта до 50% Пермский производитель GPS-устройств для транспорта нарастит долю импорта до 50% Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Глава Прикамья Дмитрий Махонин с рабочим визитом посетил центр разработок пермской компании Galileosky — производителя GPS-оборудования для транспорта.

Профессиональные промышленно-логистические контроллеры предприятия позволяют получить полную информацию о транспорте и удалённо управлять оборудованием. В настоящее время в 110 странах мира работает более миллиона терминалов пермской компании. Объём производства в 2024 году увеличился на 20%, том числе благодаря нацпроекту «Производительность труда». По словам руководителя международных продаж и развития Galileosky Даниила Онискива, в планах компании на 2025 год — нарастить его до 30%.

«Спрос растёт и потому, что компания выводит на рынок новые приборы. Например, терминал, который позволяет оснащать транспорт с опасными грузами — в числе которых топливо — а также древесиной. Компания уже поставила около 2000 таких устройств по всей России», — пояснил в своём telegram-канале Дмитрий Махонин.

Даниил Онискив сообщил также, что основными импортёрами пермских разработок являются ОАЭ, Саудовская Аравия, ЮАР и страны Южной Америки. Оборудование компании применяется в таких сферах, как логистика, лесозаготовка, нефтегазовая и горнодобывающая промышленность. Также оно востребовано у коммунальных служб, в каршеринге и автоматизации промышленного оборудования на стационарных объектах.

По итогам 2024 года доля экспорта превысила 30% от выручки, на текущий год стоит задача довести этот показатель до 50%. Поддержку в этом направлении компании оказывают Российский экспортный центр и региональный Центр поддержки экспорта.

Во время визита губернатор и руководство Galileosky обсудили расширение сфер применения пермской разработки. Так, ежегодно компания организует и проводит GALILEOSKY TELEMATICS AWARDS — профессиональную премию телематических решений, где презентуют лучшие разработки в сфере цифровизации транспорта и спецтехники. Дмитрий Махонин подчеркнул, что важно масштабировать подобные инициативы, и власти готовы оказывать помощь в проведении таких событий, в том числе предоставлять площадки и участвовать в приглашении федеральных спикеров.

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