На «Гостевом маршруте» Перми сухие деревья заменят новыми крупномерами Работы проведут в 2025 году Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сотрудники МКУ «Горзеленстрой» рассказали о зимнем содержании растений в муниципальных питомниках «Архиерейка» и «Хмели», а также о планах озеленения на предстоящую весну и осень.

В настоящее время в питомниках находится 5,7 тыс. деревьев. Зимой уход за растениями требует особых усилий. Специалисты занимаются сезонными работами по уплотнению снега между рядами саженцев и устанавливают бамбуковые опоры для предотвращения повреждений от снега.

Администрация Перми

Что касается планов, то в этом году в городе будут высажены не менее 1 тыс. деревьев из питомников. Одним из новшеств этого сезона станет проект «Гостевой маршрут», который охватит территорию от Гамовского тракта до Дворца культуры железнодорожников. Работы по благоустройству начнутся весной, старые сухие деревья заменят на новые крупномеры. Предполагается увеличить количество хвойных деревьев, высадив крупномерные саженцы лиственницы, сосны и ели.





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