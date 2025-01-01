В Перми старинный паровоз «Овечка» отправили на реставрацию Его планируют вернуть в строй Поделиться Твитнуть

РЖД

РЖД объявили о намерении восстановить редкий паровоз Ов-14 в Перми. Эту серию локомотивов машинисты удостоили прозвища «Овечка». Паровоз, выпущенный Брянским машиностроительным заводом в 1910 году, уже отпраздновал свой 115-летний юбилей. Отработав положенный срок, с 1978 года он служил историческим экспонатом и стоял у локомотивного депо на станции Пермь II.

Локомотивы серии О («Основной»), были самыми распространёнными в дореволюционной России. Всего было построено свыше 9 тыс. машин различных модификаций (включая Ов, Од, Оп, Ол и др.). На сегодняшний день сохранилось всего несколько экземпляров.

РЖД

Ретролокомотив из Перми уже снят с постамента, погружён на железнодорожную платформу и передан в руки реставраторов. Специалисты занимаются оценкой состояния редкого экземпляра и разрабатывают план предстоящих ремонтных работ.

«Планируем вернуть «ветерана» в строй. «Овечка» ещё побегает», — добавили в РЖД.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.