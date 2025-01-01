Волго-Вятский банк Сбербанка: жители оценили удобство и безопасность сделок без ипотеки В 2024 году спрос на проведение неипотечных сделок с недвижимостью вырос на 25% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

31 тыс. сделок с недвижимостью совершили жители в Волго-Вятском банке Сбербанка с помощью неипотечных сервисов.

Банк по итогам прошлого года зафиксировал увеличение таких сделок на четверть. Неипотечными сервисами могут воспользоваться клиенты, которые покупают недвижимость за собственные средства, не оформляя при этом ипотеку.

Марина Алексеевна, клиент Волго-Вятского банка Сбербанка:

— Недавно мне посчастливилось стать обладательницей собственной квартиры. Обратившись в Сбер для оформления неипотечной сделки, я получила целый ряд значимых для меня преимуществ. Cделка прошла максимально быстро и без лишних хлопот, я была уверена в её надежности. Я благодарна Сберу за оказанную поддержку и за то, что сотрудники помогают своим клиентам осуществить такую важную покупку максимально комфортно.

Воспользоваться неипотечными сервисами при оформлении сделок с недвижимостью можно в любом отделении банка. Услуга актуальна всем, в частности тем, кто покупает недвижимость в другом городе или регионе — выезжать покупателю или продавцу не потребуется, всё можно провести дистанционно. Клиент также может проверить приобретаемую недвижимость и получить сертификат на один год на возмещение средств на случай непредвиденных рисков, поручить банку подготовить договор купли-продажи.

Чаще всего в прошлом году за этой услугой в банк обращались жители Нижегородской области, которые провели более 7,1 тыс. таких сделок. В Татарстане жители обратились по сделкам 7 тыс. раз. Жители Пермского края воспользовались услугой около 4,3 тыс. раз, а жители Удмуртской Республики — более 4,1 тыс. раз.

В Чувашской Республике сервис был востребован более 2,4 тыс. раз, а во Владимирской области — 1,8 тыс. раз. Жители Кировской области доверили Сберу свою сделку с недвижимостью более 1,7 тыс. раз, в то время как в Республике Мордовия и Республике Марий Эл количество воспользовавшихся услугой составило 1,2 тыс. и 1 тыс. соответственно.

Значительный рост спроса на неипотечные сделки в прошлом году был отмечен в Республике Мордовия, который увеличился на 70% по сравнению 2023 годом, а также в Удмуртской Республике, где рост составил 60%.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Реклама. ПАО "Сбербанк". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8gFZhFjWWYuqvLFe2YLu4sSyfnqF8HGwM9v5UgsyozgefRsXdw

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.