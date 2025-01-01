Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Штрафы за невыполнение охранных обязательств в отношении ОКН в Прикамье превысили 1 млн рублей Историческое здание в Добрянке изъято в муниципальную собственность Поделиться Твитнуть

Церковь Михаила Архангела в селе Сажино. Фото: презентация Госинспекции по охране ОКН Пермского края

На заседании правительства Пермского края 13 февраля при рассмотрении вопроса о сохранении объектов культурного наследия (ОКН) на территории региона начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Анна Князева сообщила, что по итогам контрольно-надзорных мероприятий были приняты меры по привлечению к административной ответственности лиц, допустивших нарушения, связанные с неисполнением требований законодательства о сохранении архитектурного наследия.

Сотрудниками инспекции было составлено 16 протоколов. Общая сумма административных штрафов превысила 1 млн руб. Проводится и судебная работа: количество исковых заявлений за год выросло в 2,5 раза, все иски были удовлетворены, — прежде всего, речь идёт об исковых требованиях по принуждению собственников и пользователей объектов проводить работы по их сохранению.

Среди объектов, собственники и пользователи которых привлечены к административной ответственности, — церковь Михаила Архангела в с. Сажино Берёзовского муниципального округа, которую предписано привести в надлежащее состояние до 25 апреля 2027 года; торговая лавка, входящая в состав ансамбля «Усадьба» в Очёре, — её необходимо отреставрировать до конца 2028 года; кузница Балашовского лесопильного завода в Перми по ул. 9 Января: по этому объекту утверждено мировое соглашение, срок проведения работ по сохранению — до 3 октября 2027 года; усадьба Губкина-Кузнецова в Кунгуре: необходимо провести работы по сохранению до 23 сентября 2027 года; а также правление Добрянской подзаводской волости: по иску инспекции было произведено изъятие объекта в муниципальную собственность.

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