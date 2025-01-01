Алёна Бронникова В сетевом предприятии Пермского края назначен новый директор Вадим Локтин покинул пост в КЭС в октябре Поделиться Твитнуть

ПКГУП «Краевые электрические сети» (КЭС) в Пермском крае 12 февраля возглавил Владислав Черепанов. Об этом свидетельствуют данные выписки из ЕГРЮЛ.

Как сообщается на сайте «Россети - Урал», общий стаж работы в энергетике у Владислава Черепанова составляет более 30 лет. Начинал работать на Лысьвенском металлургическом комбинате, а с 1991 по 2008 годы работал в Чусовских электрических сетях ОАО «Пермэнерго».

Был назначен начальником отдела капитального строительства Пермских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», с 2015 по 2019 годы занимал должность замдиректора по инвестиционной деятельности в «Челябэнерго». В июле 2019 года он стал заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала»).

По данным сайта checko.ru, с сентября 2023-го он руководил ПКГУП «Северные краевые электрические сети». С 11 февраля исполняющим обязанности предприятия назначен Алексей Максимов.

Как отмечает «Коммерсантъ-Прикамье», ранее КЭС возглавлял Вадим Локтин, уволившийся с поста в октябре 2024 года. Причины его ухода были неизвестны. До назначения Черепанова обязанности исполняла Евгения Ярковская.

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