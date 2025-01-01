Алёна Бронникова В Перми за 29 млн рублей продаётся недостроенный спорткомплекс Готовность двух частей здания – 40 и 64% Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми за 28,9 млн руб. выставлено на продажу недостроенное здание физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Как сообщается в объявлении, выложенном на «Авито», объект состоит из двух частей, готовность обеих, по данным Росреестра, составляет 40 и 64%.

Отдельно стоящее кирпичное здание примыкает к жилому дому по ул. Красногвардейcкой, 4, строительство ведётся уже много лет. Одна его часть — трёхэтажная, с подвалом, площадью 1,6 тыс. кв. м со свободной планировкой, готовность — 64%. Вторая часть — спортзал площадью 410 кв. м, построены стены, крыша отсутствует, готовность — 40%.

«Eсть обследовaниe (cоcтoяние удoвлeтвoрительнoе). Нeдoчёты, котopые имеются, уcтранимы локaльнo. Пo документaм — незавершённый строительством ФОK. Объект ранее принадлежал двум разным собственникам. В этом году один выкупил у другого, и сейчас 2 тыс. кв. м принадлежит одному лицу. Объединение в один кадастр не производили», — сообщает автор объявления.

Земельный участок, где расположен долгострой, занимает 1,8 тыс. кв. м, находится в собственности муниципалитета, с которым заключён договор аренды. Под парковку предусмотрено около 0,9 тыс. кв. м. Согласно данным публичного портала ИСОГД, находится в зоне спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3.

Собственник отмечает, что здание универсальное и подойдёт под спорткомплекс, в котором на втором и третьем этажах можно разместить фитнес-зал и спортивные залы для спортивных секций и занятий единоборствами, а первый этаж — использовать под раздевалки и зону отдыха. Для начала строительства будущему владельцу придётся отремонтировать полы, перекрытия, кровлю, лестницы и часть одной из стен.

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