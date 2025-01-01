В шахте на севере Прикамья обрушилась горная порода Под завалами могут находиться люди Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

В шахте «Уралкалия» в Соликамске Пермского края 13 февраля около 10 часов 30 минут произошёл обвал горной породы.

Согласно предварительной информации, под завалами могут находиться два человека, сообщает источник «Рен ТВ».

На место происшествия выдвинулись спасательные службы.

В ГУ МЧС по Пермскому краю посоветовали обращаться за официальной информацией о ЧП в ПАО «Уралкалий». В компании ситуацию пока не прокомментировали.

Новость дополняется.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.