Энергетики «Т Плюс» обеспечили надёжное теплоснабжение Ботанического сада в Перми Поделиться Твитнуть

Специалисты Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» провели работы по замене участка трубопровода, по которому тепло и горячая вода поступают в Ботанический сад при Пермском государственном национальном исследовательском университете. Энергетики смонтировали более 20 м коммуникаций и выполнили регулировку режимов. В результате обеспечено теплоснабжение учебно-научного учреждения и особо охраняемой природной территории.

Ботанический сад — уникальное пространство, где ведётся научно-исследовательская работа по отбору и выведению новых форм растений. Здесь в оранжереях выращиваются экзотические растения — бананы, ананасы, папайя, виноград и самая большая в России коллекция цитрусовых. Поэтому для безопасности посадок крайне важно поддерживать постоянный температурный режим.

«Для энергетиков было важно прийти на помощь нашим постоянным партнёрам из университета и принять оперативные меры для стабильной и надёжной теплоподачи в Ботанический сад. Наши волонтёры постоянно участвуют в акциях, которые организует вуз. Уверен, что это взаимовыгодное сотрудничество будет продолжено», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Ремонтно-восстановительными мероприятиями руководил начальник района тепловых сетей № 2 Александр Стуков, который грамотно распределил задачи и организовал персонал.

В Перми «Т Плюс» обслуживает 2056 км тепловых сетей, 27 малых котельных, 10 насосных станций и 418 центральных тепловых пунктов. Энергетики подают тепло в 264 детских сада, 178 школ, 184 больницы, 73 поликлиники, 219 зданий вузов, лицеев и колледжей, а также 16 дворцов культуры. Теплоэнергетики отвечают за отопление квартир жителей 5365 многоквартирных домов.

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