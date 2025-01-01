Прокуратура настояла на пересмотре сроков расселения аварийных домов в Прикамье Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Архив ИД «Компаньон»

Чусовская городская прокуратура нашла нарушения при расселении граждан из аварийного жилья в Чусовом, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как установила прокуратура, в муниципалитете 20 многоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Однако сроки их расселения слишком большие - до 2031 года. И это несмотря на то, что есть заключения краевой инспекции государственного жилищного надзора, которые указывают на неудовлетворительное техническое состояние домов.

По итогам проверки главе администрации Чусового было внесено представление. Местные власти отреагировали, сократив срок расселения, но незначительно.

Тогда прокуратура направила в городской суд административный иск с требованием установить разумные сроки расселения многоквартирных домов, то есть не позднее 31 декабря 2026 года.

Чусовской городской суд рассмотрел эти требования и удовлетворил их в полном объёме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.