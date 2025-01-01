В Прикамье лишили лицензии управляющую компанию «Солнечный двор» Она обслуживала дома в Перми и Чусовом Поделиться Твитнуть

Фото: ИГЖН Пермского края

Инспекция госжилнадзора (ИГЖН) Прикамья лишила лицензии управляющую компанию ООО «Солнечный двор», которая занималась обслуживанием 15 многоквартирных домов в Перми, Чусовом и др. Как сообщает ТК ВЕТТА, 12 февраля лицензия этой УК была аннулирована.

Как пояснили в ведомстве, решение о прекращении лицензии было принято по инициативе самой управляющей компании. В администрации Перми и Чусовского муниципального округа уже поступили соответствующие уведомления об этом. Жителям многоквартирных домов, которыми управляла компания «Солнечный двор», предстоит выбрать новые управляющие организации. Либо власти Перми и Чусового проведут конкурс по выбору УК.

Отметим, ООО «Солнечный двор» занималось обслуживанием домов Перми и Чусовом, а также в Верхнечусовских Городках, Комарихинском, рабочих посёлках Калино и Лямино.

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