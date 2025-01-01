Пермская «Парма» проиграла БК «Локомотив-Кубань» Следующая игра «Пармы» пройдёт в Нижнем Новгороде Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В среду, 12 февраля, БК «Парма» в матче лиги ВТБ уступила в Перми БК «Локомотив-Кубань» со счётом 82:91. Об этом сообщается в социальных сетях пермского баскетбольного клуба.

«В тяжёлой борьбе уступаем «Локо», оставив все силы на паркете», — говорится в сообщении.

Лучшими игроками пермской команды в этом матче стали Гарретт Нэвелс (24 очка + 5 подборов + 2 передачи), Ройс Хэмм (22 очка + 13 подборов + 2 передачи) и Самсон Руженцев (10 очков + 4 подбора + 4 передачи).

Следующая игра «Пармы» пройдёт в Нижнем Новгороде 28 февраля.





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