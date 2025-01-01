Жители Прикамья стали чаще получать приглашения на работу в иностранных компаниях За 2024 год жители региона получили 10,9 тысячи таких приглашений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Прикамья стали чаще получать приглашения на иностранные вакансии. За 2024 год было 10,9 тыс. таких приглашений, что на 35% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает hh.ru.

Так, 19% вакансий было от работодателей из Беларуси, 8% — из Грузии, 7% — из Турции. Также были приглашения из Узбекистана, Китая, ОАЭ и США.





«Среди топа стран, из которых в 2024 было отправлено больше всего приглашений на вакансии, наиболее значимо вырос интерес к специалистам из Пермского края в Китае (в 2023 году было зафиксировано 46 приглашений, в 2024 уже 412, рост в 9 раз). При этом в ряде стран произошла обратная тенденция, в частности снизился поток приглашений на работу из Грузии (с 1,1 до 0,9 тыс., снижение на 16%)», — комментирует Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал.





Примечательно, что чаще других звали поработать за границу менеджеров по работе с клиентами, программистов, разработчиков, операторов call-центров, дизайнеров, художников, преподавателей и SMM-менеджеров.









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