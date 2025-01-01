Медианная стоимость «квадрата» жилья в Перми в январе превысила 100 тысяч рублей Площадь лота в среднем чуть превышала 47 квадратных метров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе 2025 года рост медианной стоимости квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках составил 0,5%, его средняя стоимость составила 138 тыс. руб. Об этом сообщает сервис «Яндекс Недвижимость».

Так, в Перми медианная стоимость «квадрата» готового жилья достигала 101 тыс. руб. При этом за месяц она почти не изменилась, увеличившись только на 0,5%. При этом квартира на «вторичке» в краевой столице обходилась в 4,8 млн руб. Площадь лота в среднем чуть превышала 47 кв. м.





Как отметил коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров, рынок вторичной недвижимости находится в сезонном состоянии снижения активности. Если говорить о ближайшей перспективе, то объём доступных предложений восстановится уже в феврале. Однако в более отдалённой перспективе мы, скорее всего, увидим стагнацию спроса и предложения, отметил эксперт.

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