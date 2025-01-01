Алёна Бронникова С начала года в Перми выявили более трёх тысяч нарушений в содержании дворов Управляющим компаниям направлены предписания об устранении недостатков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми с начала года направила управляющим компаниям более 3 тыс. уведомлений об устранении нарушений по уборке придомовых территорий, выявленных в ходе ежедневных рейдов. Во время проверки административно-техническая инспекция оценивает качество работы по очистке дворов и крыш от снега и наледи.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в городе усилен контроль за уборкой снега. Из-за переменчивой погоды отмечается большое образование наледи и сосулек. Только в Ленинском районе с начала января было проведено более 2 тыс. рейдов, по итогам которых управляющим организациям было выписано более 100 предписаний. Все нарушения устранены.

За последние сутки на территории города была проведена проверка 2,9 тыс. дворов. За неделю выявленные ранее нарушения были устранены в 300 дворах, при этом были зафиксированы новые нарушения на 600 территориях.

«В адрес управляющих организаций направлено 326 уведомлений. Всего с начала года в адрес управляющих организаций отправили 3 335 уведомлений об устранении нарушений. Работа в данном направлении будет продолжена», — рассказали в мэрии.

Неделей ранее во время проверки за сутки 5 февраля было выявлено более 800 дворов с нарушениями. Большая часть нарушений связана с содержанием тротуаров, входных групп, ненадлежащей очисткой крыш от снега и льда.

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