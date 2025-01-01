В Перми участнику СВО провели сложнейшую операцию на сердце Врачам удалось извлечь осколок за полтора часа Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Команды врачей из больницы Архангела Михаила и Пермской краевой клинической больницы (ПККБ) выполнили сложнейшую операцию по извлечению осколка из сердца после ранения участника СВО. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Операцию по устранению последствий свежей травмы военнослужащему провели в больнице Архангела Михаила, но компьютерная томография показала осколок в сердце от предыдущего ранения в лёгкое. Пациента перевели в ПККБ, где главный врач ПККБ Анатолий Касатов и главный внештатный торакальный хирург минздрава региона Ирина Щёткина смогли извлечь осколок из анатомически сложной зоны за полтора часа.

«Это очень технически непростая зона: осколок находился в опасной близости к полой вене, диафрагмальному нерву и самому сердцу. Плюс необходимо было устранить последствия ранения на лёгком, по которому этот кусочек боеприпаса двигался. Операция достаточно сложная, проводилась открытым способом. Вмешательство длилось около полутора часов, потребовавших от всей бригады концентрации и полной готовности к любой нештатной ситуации», — рассказал Анатолий Касатов.

После операции пациент был переведён в реанимацию, в настоящее время находится в отделении под наблюдением врачей.

«Он уже идёт на поправку, чувствует себя хорошо и планирует вернуться на СВО», — написал глава Прикамья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.