Алёна Бронникова С начала года в Прикамье четыре раза приостанавливали продажу семян Они оказались не включёнными в государственный реестр Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала года в Прикамье были выявлены несколько случаев реализации семян сельскохозяйственных культур, которые не включены в Государственный реестр сортов и гибридов в РФ. Всего с 1 января по 10 февраля было выявлено четыре таких нарушения.

«На территории Пермского края объявлено четыре предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в области семеноводства при реализации и использовании семян сельскохозяйственных растений. Нарушителями действующего законодательства предлагались к реализации 16 сортов семян сельскохозяйственных растений, не включённых в государственный реестр», — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Один из таких случаев произошёл 29 января в Чусовом. Ведомство обнаружило продажу пакетированных семян овощных культур на площадке Wildberries. К реализации были предложены сорта томата «Бонсай микро F1», «Балкони ред F1», моркови «Медовый поцелуй» и «Рамоса» и огурца «Северный поток F1» и «Блондинчик». Семена этих сортов не включены в госреестр. Собственнику направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

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