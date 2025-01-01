В Прикамье жительницу Чусового отправили в колонию за разбой Она напала с ножом на двух женщин, чтобы завладеть их имуществом Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Чусовской городской суд вынес обвинительный приговор местной жительнице. Её признали виновной в разбое в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего с применением предметов, используемых в качестве оружия. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установил суд, обвиняемая хотела завладеть имуществом своих знакомых. Для этого женщина пришла к ним в квартиру с ножом и напала на них. В результате нападения злоумышленница завладела 2 млн руб., которые принадлежали пострадавшим женщинам.

С учётом позиции гособвинения суд назначил виновной наказание в виде 9,5 лет лишения свободы. Также её ограничили в свободе на один год. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании материального и морального вреда. Осуждённая должна выплатить им в общей сложности более 4,5 млн руб.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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