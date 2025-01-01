В Добрянском округе Пермского края восстановили работу котельной Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Добрянского округа

В п. Вильва Добрянского округа аварийная бригада завершила восстановление системы трубопроводов в котельной, где накануне произошла авария. Сейчас котёл запущен, начался нагрев воды по внутреннему контуру, рассказали в администрации муниципалитета в соцсетях.

«В скором времени планируется заполнение системы по контурам: сначала магазины, потом социальные объекты. Пострадавший, находящийся под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно», — сообщили местные власти.

Чтобы в зданиях и на объектах было тепло ночью, неравнодушные жители, предприниматели и администрация доставили электрические обогреватели.

Напомним, днём 11 февраля в Вильве на котельной, обеспечивающей теплом социальные объекты и магазины, произошла авария. Из-за избыточного давления произошёл разрыв твердотопливного котла без последующего горения.

Как выяснилось, было повреждена стена на площади 2 кв. м. В ходе происшествия несколько работников котельной получили незначительные ожоги, которые не угрожают их жизни.

На место инцидента приехали сотрудники МЧС, медики и другие службы. По факту происшествия на котельной прокуратура Добрянки организовала проверку.

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