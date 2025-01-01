Спрос на вторичное жильё в Перми вырос на 3% Средняя стоимость «квадрата» в январе составила 105 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Авито Недвижимости» подвели итоги января 2025 года на рынке вторичной недвижимости в российских городах. Предложение готового жилья на платформе по сравнению январём прошлого года выросло на 3%.

За это время больше всего увеличился выбор двухкомнатных (+6%) и трехкомнатных (+5%) квартир. Положительная динамика отмечена в 24 из 43 городов исследования. Особенно выделяются Улан-Удэ (+48%), Омск (+38%), Грозный (+33%) и Кемерово (+27%). А в Перми выбор двухкомнатных и трёхкомнатных квартир увеличился на 5%.

Спрос на готовое жилье на сайте «Авито» по сравнению с январем 2024 года в среднем по стране вырос на 10%. Больше всего россиян интересовали однокомнатные квартиры (+17%) и студии (+16%). Рост спроса на вторичном рынке отмечен в 40 из 43 городов. В городах самая выраженная динамика отмечается в Кемерове (+38%), Москве (+36%) и Липецке (+30%). В Перми спрос на готовое жилье вырос на 3%, при этом интерес к двухкомнатным квартирам увеличился на 7%.

Что касается средних цен на вторичном рынке, то в январе они составили 7,7 млн руб. за объект и 133 тыс. руб. за 1 кв. м. В лидеры по дороговизне ожидаемо попали Москва (34,8 млн руб.), Сочи (14,2 млн руб.) и Санкт-Петербург (12 млн руб.).

В Перми средняя стоимость готового жилья составила 5,2 млн руб. за объект и 105 тыс. руб. за 1 кв.м.

Самые низкие цены на готовое жильё оказались Смоленске, Ульяновске и Брянске — по 4,1 млн руб. за объект.

По словам управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Ерёмкина, по итогам января фиксируется рост интереса к квартирам на «вторичке». Причина этого отчасти лежит в формированием отложенного спроса: когда потенциальные покупатели в фоновом режиме следят за ситуацией на рынке, ищут подходящие предложения, но пока не выходят на сделки.

«Они будут готовы к активным действиям, когда встретят действительно выгодный вариант. В остальных случаях многие предпочитают повременить с покупкой до изменения ситуации на рынке», — отметил он.

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