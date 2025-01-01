В суд Перми направлено дело об убийстве 23-летней давности Молодые пермяки забили до смерти мужчину, чтобы забрать у него алкоголь Поделиться Твитнуть

В Перми будут судить 40-летнего мужчину за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человеку, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Преступление было совершено ещё в 2002 году. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Как установили в следкоме, вечером 25 июля 2002 года злоумышленник и его знакомый находились на одной из автобусных остановок в Орджоникидзевском районе Перми. Оба были пьяны и решили похитить бутылку с алкоголем у незнакомого 53-летнего мужчины. Для этого они нанесли ему удары руками, ногами, стеклянной бутылкой, а также осколком стекла в область головы и тела. Заполучив алкоголь, молодые люди сбежали с места, а потерпевший скончался от полученных травм 27 июля в больнице.

Преступление смогли раскрыть лишь спустя 22 года. Следователи выстроили систему доказательств, изобличающих мужчин в совершении особо тяжкого преступления. В итоге один злоумышленник дал признательные показания. Уголовное дело направлено в суд. В отношении второго фигуранта уголовное дело прекращено в связи с его смертью.

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