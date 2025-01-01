В Пермском медуниверситете квота поступивших на целевое обучение заполнена на 92,7% В вузе считают это хорошим результатом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера (ПГМУ), в 2024 году квота поступивших на целевое обучение в вузе была заполнена на 92,7%.

Газета «Известия» написала о том, что ПГМУ не смог набрать на целевое обучение достаточного количества студентов. Утверждалось, что медвуз не справляется с этой задачей второй год подряд.

«В Пермском медицинском университете планировалось набрать 285 студентов-целевиков по направлению «лечебное дело», но поступили только 222. На «педиатрию» зачислено лишь 88 целевиков вместо 135», — отмечало издание.

В самом вузе дают ситуации другую оценку. По итогам приёмной кампании, рассказали журналисту «НК», университет попал в десятку медицинских вузов с наибольшей эффективностью по целевому приёму студентов. Кроме того, сообщается, что количество бюджетных мест на 2025 год расширилось: в этом году ПГМУ добавил 15 бюджетных мест для поступающих на программы «Лечебное дело» и 10 вакансий для будущих стоматологов.

О том, каковы были итоги приёмной кампании в пермских вузах 2024 года, читайте в нашем материале.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.