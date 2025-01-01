Пермский край вошёл в число лидеров по росту уровня развития креативных индустрий В рейтинге креативных регионов России Прикамье заняло 16 место Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Во втором ежегодном рейтинге креативных регионов страны Пермский край усилил позиции, поднявшись с 46-го на 16 место. Прикамье показало самый существенный рывок среди субъектов РФ и вошло в первую группу «Регионы-лидеры с крупными мегаполисами» наравне с Москвой, Санкт-Петербургом, Свердловской, Нижегородской, Новосибирской областями и Республикой Татарстан.

Рейтинг составил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. 85 регионов страны оценивались по 52 показателям, которые объединены в группы по четырём разделам: «Социально-экономические условия», «Экономика креативных индустрий», «Поддержка креативных индустрий», «Культурная среда».

В Пермском крае креативный сектор внёс продемонстрировал рост вклада в общую стоимость нематериальных активов, численность работников и выручку организаций. Также креативная экономика стала одним из шести приоритетных направлений новой Стратегии социально-экономического развития Прикамья до 2035 года, которая была принята летом 2024 года.

На данный момент в креативной индустрии региона работает свыше 10 тыс. индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и самозанятых. Суммарно их выручка составляет более 75 млрд руб.

Власти Прикамья ведут планомерную работу по развитию благоприятной для отрасли среды: инфраструктуры для создания кинопроизводств, системы продвижения местных товаропроизводителей. Также оказывается активная методическая и юридическая помощь малому и среднему бизнесу. Для выявления запросов креативных сообществ и выстраивания системы мер поддержки в 2025 году в регионе создаётся Фонд развития креативных индустрий.

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