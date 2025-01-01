Алёна Бронникова Пермяки массово переходят на нейросеть DeepSeek Прикамье вошло в топ-20 регионов с высоким интересом к сервису Поделиться Твитнуть

Жители Пермского края стали почти в два раза активнее пользоваться нейросетями по сравнению с прошлым январём. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на исследование Yota, самым популярным сервисом по числу пользователей оказался китайский DeepSeek.

Новая версия нейросети от китайской компании, опередившая конкурентов по ряду параметров, стала доступна пользователям в январе 2025 года. Тестировать её первыми в Прикамье начали мужчины, их количество составило 71% от аудитории сервиса. Самыми активными пользователями стали молодые люди в возрасте 26-35 лет (29%) и 36-45 лет (28%).

Ранее по объёму аудитории в Прикамье лидировал «Шедеврум», однако в январе количество его посетителей оказалось на 61% ниже, чем у DeepSeek. Помимо них, в топ-5 по посещаемости вошли сервисы ChatGPT, GigaChat и Hailuo AI. При этом в исследовании не принимали участие нейросети, интегрированные в другие площадки, такие как YandexGPT или Midjourney.

Издание также приводит результаты исследования «Мегафона», согласно которомуПермский край вошёл в топ-20 субъектов страны, где активно интересуются DeepSeek, его посещаемость выросла на 78%. В целом по региону трафик за первый месяц 2025 года на ИИ-сервисы увеличился на 67% относительно прошлого года, наибольший объём приходится на ресурсы по созданию картинок (56%).

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