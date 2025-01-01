Пермяка оштрафовали на 160 тысяч рублей за «Смешариков» Бизнесмен нарушил авторские права на товарный знак с героями популярного мультфильма Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

По решению Арбитражного суда Пермского края с пермского предпринимателя взыскали 160 тыс. руб. за то, что он нарушил исключительные права на товарный знак с героями популярного российского мультфильма «Смешарики». Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

Как выяснилось в ходе суда предприниматель продавал продукцию с изображением официально зарегистрированных как товарный знак мульт-персонажей — детские купальники с рисунком восьми героев мультсериала.

В связи с этим в краевой арбитраж обратились с исками две компании, которые являются правообладателями торгового знака. Суд их требования удовлетворил и вынес решение о взыскании с предпринимателя ущерба. Поскольку в качестве товарного знака были зарегистрированы все восемь персонажей по отдельности, то бизнесмена обязали компенсировать по 10 тыс. руб. за каждого обоим правообладателям. В сумме это составило 160 тыс. руб.

После оглашения решения суда приставы уведомили предпринимателя о возбуждении исполнительных производств. Но должник не выплачивал компенсацию, тогда предпринимателю, который родом из Таджикистана, ограничили право выезда за пределы России. Также было вынесено два постановления о взыскании исполнительского сбора. У должника арестовали счета и вынесли запреты на совершение регистрационных действий с принадлежащими ему автомобилем и нежилым помещением.

После этого вся сумма задолженности была выплачена.

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