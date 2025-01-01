В Прикамье коллекторов из Самары оштрафовали на 30 тысяч рублей Они угрожали и оскорбляли должника, оказывали на него психологическое давление Поделиться Твитнуть

Активности как коллекторов, так и антиколлекторов способствуют высокая закредитованность населения и его низкая финансовая грамотность

Константин Долгановский

Житель Березников пожаловался в ГУФССП России по Пермскому краю на агрессивные действия коллекторов (фирма зарегистрирована в Самаре), которые использовали незаконные методы, чтобы выбить долги из прикамца. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Приставы прослушали аудиозаписи телефонных переговоров и нашли целый ряд нарушений законодательства. В частности, один из взыскателей представился следователем, требовал от должника явиться к нему в связи с возбуждением уголовного дела по факту причинения материального ущерба организации. В противном случае должника запугивали заключением под стражу.

Потерпевший, введённый в заблуждение, сходил в Следственный комитет и выяснил, что никакого сотрудника, который ему звонил якобы из этого ведомства, там нет. Впоследствии коллектор перешёл на нецензурню брань и обещал опозорить заёмщика, «поднять на уши всю его родню». В конце разговора должнику сказали, что подбросят наркотики.

Судебные приставы пришли к выводу, что кроме явного психологического давления, коллекторская фирма ввела заёмщика в заблуждение, когда её представители угрожали уголовным преследованием. Также они завысили сумму долга: 65 тыс. руб., хотя фактически мужчина был должен немногим более 40 тыс. руб.

Как выяснилось, житель Березников был не единственной жертвой этих коллекторов, а на звонки с этого номера телефона в интернете было множество жалоб от граждан.

В связи с этим приставы признали коллекторскую организацию виновной в нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Коллекторской фирме назначили штраф 30 тыс. руб.

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