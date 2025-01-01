В Перми расселяют аварийное жильё в микрорайоне ДКЖ В рамках комплексного развития территории здесь построят новые дома и инфраструктуру Поделиться Твитнуть

По проекту комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в микрорайоне ДКЖ в Перми началось расселение первого аварийного дома по ул. Папанинцев, 19.

В здании находятся 16 жилых помещений общей площадью 624,6 кв. м, в которых проживают 29 человек. В управлении жилищных отношений администрации Перми сообщили, что всем собственникам жилых помещений направлены проекты соглашений, по которым они могут ознакомиться с условиями передачи помещений в муниципальную собственность.

По проекту КРТ, рядом с ДКЖ с участием средств застройщика будут расселены ещё два многоквартирных аварийных дома: по ул. Татьяны Барамзиной, 70 и 72. Общая площадь расселённого жилья составит около 4 тыс. кв. м. Ранее на этой территории девелопер уже снёс 12 домов.

В микрорайоне планируется построить новое жильё, школу, обновить инженерную и транспортную инфраструктуру.

Специалисты напоминают, что по вопросам расселения, порядку получения возмещения, а также предоставления жилого помещения можно обратиться в управление жилищных отношений администрации Перми по ул. Горького, 18. Приём ведётся ежедневно с 9:00 до 18:00, по пятницам с 9:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 12:48). Консультацию можно получить по тел.: 207-50-06, 207-50-19 или 207-50-59.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.