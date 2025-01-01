Алёна Бронникова ЧОП в Перми закупил ружья для борьбы с дронами Они предназначены для подавления БПЛА Поделиться Твитнуть

Пермское охранное предприятие «Цербер» усилит антитеррористическую защищённость объектов. Для этого компания приобрела для своих сотрудников антидроновые ружья.

«С целью выполнения требований по антитеррористической защищённости объектов и территорий, а также для противодействия и обнаружения БПЛА компанией были приобретены антидроновые ружья отечественного производителя, которые предназначены для подавления БПЛА — их принудительной посадки или возврата в точку запуска», — сообщается на сайте компании.

Данная модель оборудования представляет собой версию системы, которая может действовать на большой дальности, как в городских, так и полевых условиях. Кроме того, для обнаружения, идентификации и оповещения о приближении дронов были закуплены ручные портативные детекторы.

В компании отмечают, что обеспечение безопасности объектов от террористических угроз требует системного подхода.

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