Директором металлургического завода в Лысьве назначен Владимир Банщиков Прежний руководитель Алексей Кузнецов продолжит работу в Группе МКК Поделиться Твитнуть

Лысьвенский металлургический завод

Константин Долгановский

Новым директором ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» назначен Владимир Банщиков, сообщили в компании. С 2017 года завод является частью Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Владимир Банщиков родился в Магнитогорске в 1981 году, в 2002-м с отличием окончил Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова по специальности «обработка металлов давлением».

Сразу после университета начал карьеру в Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК), в листопрокатном цехе №5, где работал вальцовщиком, затем сменным мастером и начальником смены.

В 2013 году стал заместителем начальника по производству в листопрокатном цехе №9, а в 2018-м был назначен начальником производства толстолистового проката.

С 2019 по 2023 год занимал должность начальника листопрокатного цеха №10. Затем возглавлял управление категорийных закупок ПАО «ММК».

Награждён Почётной грамотой Министерства промышленности и Почётной грамотой Министерства торговли Российской Федерации.

Алексей Кузнецов, руководивший ООО «ММК-ЛМЗ» с 2021 года, продолжит свою работу в должности главы ООО «АТУ», входящего в Группу ММК.

Лысьвенский металлургический завод был основан в 1785 году, производил чугун и изделия из него. В последующие периоды были построены новые цеха и фабрики, в которых изготавливалась кованая, прокатная и другая металлопродукция. ММК-ЛМЗ более сорока лет производит оцинкованный прокат с различными видами полимерных покрытий. Сегодня завод — один из ведущих российских производителей оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе. Выручка предприятия в 2023 году — 29,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.

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