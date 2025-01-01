Полиция Перми хочет получить возмещение за повреждённый в ходе погони автомобиль Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Орджоникидзевский районный суд Перми обратилось Федеральное казённое учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Пермскому краю» с требованием о компенсации ущерба, причинённого в результате дорожного происшествия.

Согласно исковому заявлению, в сентябре 2024 года сотрудники полиции, управляя служебной «Ладой Гранта», преследовали автомобиль «Ауди А6», которым управлял подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. В процессе погони ответчик якобы специально допустил столкновение с полицейским транспортным средством, приведшее к его повреждению.

В дальнейшем выяснилось, что водитель «Ауди» не имел прав на управление автомобилем и страхового полиса, а сам автомобиль был снят с учёта. Экспертиза установила, что стоимость ремонта «Лады Гранты» составляет 85 300 руб., которые истец, вместе с затратами на экспертизу, требует взыскать с виновного в аварии.

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