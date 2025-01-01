Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми предложено создать молодёжный прогулочный маршрут Среди форматов событий «Молодёжной столицы-2025» будет научный стендап Поделиться Твитнуть

Пермский КВН. фото: Полина Ончукова

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в заседании штаба молодёжной дирекции «Пермь — молодёжная столица России-2025». Представители краевого молодёжного актива — Молодёжного парламента, штаба студенческих отрядов и других организаций — поделились предложениями о возможных форматах событий программы «Молодёжной столицы России».

Среди прочих прозвучало предложение создать в краевой столице новый прогулочный маршрут, подобный уже существующим «Красной» и «Зелёной» линиям, который соединил бы объекты, связанные с молодёжными активностями и в то же время интересные для приезжих, такие как ботанический сад университета, экстрим-парк и другие.

Дмитрий Махонин поддержал эту идею, однако предложил, чтобы маршрут был оформлен интерактивно — в виде цифровых карт и QR-меток. «Не надо рисовать цветные линии на асфальте», — считает губернатор.

Среди других оригинальных предложений прозвучала идея создать события в виде «научного стендапа», где молодые учёные смогут поделиться научной информацией в импровизационной юмористической форме. Губернатор одобрил и эту идею и предположил, что оригинальный формат может быть использован пермской командой КВН во время выступлений на Летнем кубке КВН — одном из флагманских событий «Молодёжной столицы». Как сообщил Дмитрий Махонин, Летний кубок КВН пройдёт в этом году в УДС «Молот».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.