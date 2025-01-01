Пермская ЦБК увеличила за год выпуск бумаги, картона и гофропродукции В 2024 году ПЦБК освоила выпуск новой продукции Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПЦБК

Пермская целлюлозно-бумажная компания подвела основные итоги 2024 года и представила планы на ближайшую перспективу.

Прошлый год стал для предприятия рекордным по объёму выпуска бумаги для гофрирования и картона для плоских слоёв — 331 тыс. тонн. При этом 15,5 тыс. тонн ПЦБК отгрузила за рубеж: основными импортёрами являются Китай, Казахстан и Азербайджан.

Объём производства гофропродукции за отчётный период увеличился до 277,5 млн кв. м. Таким образом, пермское предприятие сохраняет свои позиции в десятке крупнейших производителей тарных картонов и гофроупаковки на российском рынке.

Кроме того, в 2024 году ПЦБК освоила выпуск новой продукции — бумаги и картона низких граммажей с удельной массой 90 и 100 грамм на кв. м. Таким образом удалось снизить вес конечного продукта — гофроупаковки — при сохранении качественных характеристик.

Юрий Марков, генеральный директор ПЦБК:

— В 2024 году мы преодолели рубеж 90 г/кв. м, в этом году нам предстоит выйти на отгрузку товарных партий продукции с удельной массой 80 г/кв. м. Низкие граммажи предъявляют новый уровень требований к оборудованию, автоматизации, планированию производства и системе контроля качества. Всё это станет основными векторами нашей работы в 2025 году.

Пресс-служба ПЦБК

Также в следующем году на предприятии будет продолжена модернизация площадок по выпуску гофропродукции. Как пояснили в ПЦБК, запланирована установка новой производственной линии и глубокая модернизация существующего оборудования. Эти мероприятия позволят компании ежемесячно выпускать дополнительные 2,8 млн кв. м гофроупаковки.

В 2024 году увеличились и финансовые показатели ПЦБК. Объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней превысил 3,9 млрд руб. Объём выручки за прошлый год составил 22 млрд руб. Ожидается, что по итогам 2025 года он возрастёт до 22,5 млрд руб.

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