Тимур Бекмансуров напал на вуз в Перми, когда там было много людей Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Константин Долгановский

Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном университете в момент наибольшего скопления людей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы судебного разбирательства.

Он выбрал день, когда в вузе находилось максимальное количество студентов для осуществления массового убийства, утверждается в деле.

Бекмансуров стрелял как по группам людей, так и в одиночек, целясь в жизненно важные органы своих жертв.

При этом он полностью отдавал себе отчёт в своих поступках и их последствиях.

Напомним, что 20 сентября 2021 года Бекмансуров открыл огонь в Пермском государственном университете, в результате чего шесть человек погибли, а еще 50 получили ранения различной степени тяжести.

За данное преступление его приговорили к пожизненному заключению.

Бекмансуров пытался обжаловать приговор, однако суд отклонил его апелляцию.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.