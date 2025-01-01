В Прикамье пьяного байкера осудили на пять лет за смертельное ДТП В аварии погиб его несовершеннолетний брат Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Лысьвенский городской суд вынес приговор 21-летнему молодому человеку, признав его виновным в смертельном ДТП. Лысьвенца осудили на пять лет лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Как установил суд, в августе 2023 года 21-летний житель деревни Сова Лысьвенского округа после употребления спиртного решил прокатиться на своем мотоцикле, не имея водительских прав. Ночью он вместе с компанией друзей и младшим братом отправился в поездку.

«На одном из участков дороги пьяный водитель решил продемонстрировать молодецкую удаль и мастерство «пилотажа». При выполнении очередного трюка парень не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору воздушной линии электропередачи», — сообщается на сайте суда.

В результате аварии сидевшие в коляске мотоцикла пассажиры получили травмы. В числе пострадавших оказался и несовершеннолетний брат водителя. Мальчика доставили в больницу, где скончался от полученных травм.

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