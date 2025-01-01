Алёна Бронникова Пермь вошла в число лидеров по концентрации фитнес-залов На каждые 10 тысяч человек приходится по 1,7 зала для спортивных занятий Поделиться Твитнуть

Пермь вошла в топ-5 рейтинга городов-миллионеров по количеству спортивных и фитнес-залов на 10 тыс. жителей. Такие данные по результатам исследования приводит сервис «Яндекс Карты».

Аналитики подсчитали, что в Перми на каждые 10 тыс. человек приходится по 1,7 зала. Больше всего их расположено в центре города — 54%, пик по количеству конкурентов приходится на м/р Красные Казармы — 14,3%. По усреднённым данным оценки алгоритма загруженности организаций, в 2024 году сильнее всего спортзалы были заполнены по будням с 18 до 20 часов.

Отмечается, что интерес пермяков резко возрастает в январе, за последние три года, количество поисковых запросов таких организаций вырос почти в два раза по сравнению со средним годовым значением. В январе 2025 года пользователи искали спортзалы через сервис более 19 тыс. раз. Снижение количества запросов происходит в апреле.

В целом на карте России в данный момент отмечены 17 тыс. организаций, в том числе небольшие помещения для занятий спортом в жилых домах. Из них 176 зарегистрированы в Перми.

В общем рейтинге городов-миллионеров по количеству спортивных залов на 10 тыс. человек столица Прикамья находится на пятом месте. Первое занял Краснодар (2,92), второе — Новосибирск (1,93), третье — Ростов-на-Дону (1,77), а четвёртое — Воронеж (1,73). При этом показатели в Екатеринбурге оказались такими же, как в Перми — 1,7 залов на 10 тыс. жителей города. А столица заняла последнюю строчку, там на 10 тыс. человек приходится всего 1,13 залов.

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