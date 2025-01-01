В Прикамье пьяный водитель выплатил более 400 тысяч рублей за наезд на ребёнка Девочка получила переломы Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Пермском крае приставы взыскали с водителя, который сел пьяным за руль и сбил ребёнка, 400 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что 36-летний житель Прикамья, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав допустил аварийную ситуацию, выполняя обгон. Он наехал на 11-летнюю девочку, в результате чего ребёнок получил переломы, которые медики квалифицировали как травмы средней степени тяжести. Характер травм не уточняется.

По решению суда, виновник ДТП должен выплатить девочке моральный вред в размере 300 тыс. руб. Кроме того, мать пострадавшей находилась на момент происшествия в положении и испытала сильный стресс из-за здоровья старшей дочери. Это могло навредить ей и её будущему ребёнку. Поэтому, учитывая обстоятельства, суд дополнительно взыскал в пользу женщины компенсацию в размере 100 тыс. руб.

Как отметили приставы, мужчина не исполнял добровольно свои обязательства, поэтому ему ограничили право на выезд за пределы страны, запретили совершать регистрационные действия с земельным участком и наложили арест на банковские счета. С должника взыскали также более 28 тыс. руб. исполнительского сбора.

В результате моральный вред, причинённый девочке и её матери, виновник ДТП компенсировал в полном объёме.

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