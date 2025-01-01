Алёна Бронникова Пермские приставы наказали почти тысячу жителей за недостойное поведение в суде Количество агрессивных граждан снизилось относительно 2023 года Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Пермские приставы в 2024 году привлекли к административной ответственности почти 1 тыс. человек за агрессивное и несдержанное поведение во время судебных заседаний. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на краевое ГУФССП, наказание за недостойное поведение понесли 958 жителей Прикамья.

«Судебными приставами привлечено к административной ответственности 958 нарушителей правил поведения в суде, 54 из них наказаны за повторное совершение аналогичных правонарушений. Примечательно, что количество агрессивных и несдержанных на язык граждан по сравнению с 2023 годом снизилось на 129 человек», — сообщает пресс-служба ведомства.

Так, за неподобающее поведение в зале суда жительницу Губахи отправили на несколько дней в спецприёмник. Во время рассмотрения дела она перебивала мирового судью, на замечания не реагировала. За неисполнение распоряжения на женщину был составлен протокол по ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».

Нарушительница была признана виновной и приговорена к наказанию в виде ареста. Не согласившись, она обратилась с жалобой в суд, указав, что является гражданкой СССР и не подчиняется законам РФ. После повторного рассмотрения материалов постановление судьи было оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.