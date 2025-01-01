В пермском санатории на Масленицу «чудо-печь» придавила пенсионерку Дзержинский районный суд Перми утвердил мировое соглашение Поделиться Твитнуть

Дзержинский районный суд Перми

Пермский краевой суд

В Перми пенсионерка взыскала компенсацию за то, что её придавило «чудо-печью» в санатории во время празднования Масленицы. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Поясняется, что в марте прошлого года 76-летняя женщина отдыхала в санатории «Красный Яр». На площади учреждения в праздник соорудили большую печку из дерева. Она упала прямо на пенсионерку, придавив её к земле. Итог — сильные ушибы.

Пермячка обратилась в суд, требуя взыскать 150 тыс. руб. компенсации. Однако в ходе рассмотрения дела стороны достигли соглашения. До конца февраля 2025 года санаторий выплатит ей 50 тыс. руб. а она, в свою очередь, отказывается от своих претензий.

Дзержинский районный суд Перми утвердил мировое соглашение на указанных условиях и прекратил производство по делу.

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