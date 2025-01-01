В многоэтажке в центре Перми загорелась квартира Один человек госпитализирован Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю сообщили о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома на ул. Монастырской в Перми. Вызов поступил 8 февраля в 18 часов 58 минут.

К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения (девять человек личного состава и три единицы техники).

Прибыв на место, огнеборцы установили очаг возгорания и приступили к работе. В ходе тушения был спасён один человек (звено ГДЗС МЧС России при помощи спасательного устройства вынесло по лестничному маршу на свежий воздух мужчину в бессознательном состоянии и передало бригаде скорой медицинской помощи).

Других пострадавших на пожаре нет.

Ликвидировать открытое горение удалось в 19 часов 35 минут. Площадь пожара составила 5 кв. м.

О причинах пожара в ведомстве не сообщают. Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю пока проводят проверочные мероприятия и выясняют все обстоятельства ЧП.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.